توكنوميكس Velvet AI (VELAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Velvet AI (VELAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Velvet AI (VELAI) Velvet AI is an advanced cryptocurrency trading system powered by artificial intelligence, currently tracking over 10,000 EVM wallets for trend analysis and early token detection. The platform provides AI-driven security analysis at the smart contract level to identify potential scams and assess trading risks based on liquidity metrics. The ecosystem features a sophisticated terminal interface delivering real-time trading signals across ETH, Base, Arbitrum, and Avalanche networks. $VELAI token holders benefit from a 50/50 revenue sharing model through staking, with proceeds split between treasury growth and holder rewards. الموقع الرسمي: https://velvetai.xyz اشتر VELAI الآن!

توكنوميكس Velvet AI (VELAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Velvet AI (VELAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 179.77K $ 179.77K $ 179.77K إجمالي العرض: $ 1.11B $ 1.11B $ 1.11B العرض المتداول: $ 1.11B $ 1.11B $ 1.11B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 179.77K $ 179.77K $ 179.77K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00599055 $ 0.00599055 $ 0.00599055 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00016269 $ 0.00016269 $ 0.00016269 معرفة المزيد عن سعر Velvet AI (VELAI)

توكنوميكس Velvet AI (VELAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Velvet AI (VELAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VELAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VELAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VELAI، استكشف السعر المباشر لتوكن VELAI!

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