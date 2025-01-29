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سعر Velvet AI (VELAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 974.43K . يتم تحديث سعر VELAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Velvet AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 85.36K - تغيير سعر Velvet AI خلال اليوم هو +24.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.11B

أداء سعر Velvet AI (VELAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Velvet AI مقابل USD هو $ +0.00017391 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Velvet AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Velvet AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Velvet AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00017391 +24.57% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Velvet AI (VELAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Velvet AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +9.59% تغير السعر (1يوم) +24.57% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Velvet AI (VELAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: