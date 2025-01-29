سعر Velvet AI (VELAI)
سعر Velvet AI (VELAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 974.43K. يتم تحديث سعر VELAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Velvet AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 85.36K
- تغيير سعر Velvet AI خلال اليوم هو +24.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.11B
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خلال اليوم، كان سعر Velvet AI مقابل USD هو $ +0.00017391 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Velvet AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Velvet AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Velvet AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00017391
|+24.57%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Velvet AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+9.59%
+24.57%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Velvet AI is an advanced cryptocurrency trading system powered by artificial intelligence, currently tracking over 10,000 EVM wallets for trend analysis and early token detection. The platform provides AI-driven security analysis at the smart contract level to identify potential scams and assess trading risks based on liquidity metrics. The ecosystem features a sophisticated terminal interface delivering real-time trading signals across ETH, Base, Arbitrum, and Avalanche networks. $VELAI token holders benefit from a 50/50 revenue sharing model through staking, with proceeds split between treasury growth and holder rewards.
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