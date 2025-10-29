معلومات سعر Velocis AI (VECAI) في (USD)

سعر Velocis AI (VECAI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VECAI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVECAI على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VECAI -- على مدار الساعة الماضية، -2.91% على مدار 24 ساعة، و -1.46% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Velocis AI (VECAI)

القيمة السوقية الحالية لـ Velocis AI هي $ 7.93K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VECAI يبلغ 851.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.32K.