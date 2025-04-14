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سعر VedoraAI (VED) المباشر لليوم هو USD 0.03216294 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.77M . يتم تحديث سعر VED مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق VedoraAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر VedoraAI خلال اليوم هو -5.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 86.25M

أداء سعر VedoraAI (VED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر VedoraAI مقابل USD هو $ -0.00191823869786307 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر VedoraAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر VedoraAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر VedoraAI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00191823869786307 -5.62% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر VedoraAI (VED)

اكتشف أحدث تحليلات سعر VedoraAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0315978$ 0.0315978 $ 0.0315978 24 ساعة مرتفع $ 0.0342979$ 0.0342979 $ 0.0342979 عالية طوال الوقت $ 0.14974$ 0.14974 $ 0.14974 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -5.62% تغير السعر (7 أيام) +32.46%

معلومات سوق VedoraAI (VED)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: