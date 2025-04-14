سعر VedoraAI (VED)
سعر VedoraAI (VED) المباشر لليوم هو USD 0.03216294. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.77M. يتم تحديث سعر VED مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VedoraAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر VedoraAI خلال اليوم هو -5.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 86.25M
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خلال اليوم، كان سعر VedoraAI مقابل USD هو $ -0.00191823869786307 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VedoraAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VedoraAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VedoraAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00191823869786307
|-5.62%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر VedoraAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-5.62%
+32.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Vedora AI is essentially a Layer 2 blockchain purpose-built for AI-driven decentralized applications. The scalable, low-cost infrastructure is optimized for AI agents and machine learning systems, providing the perfect environment for innovation. The development of AI Layer 2 blockchains like Vedora AI represents a significant step forward in making AI more efficient, accessible, and decentralised. These technologies offer a practical solution to some of the biggest challenges in AI and blockchain, such as scalability, cost, and data privacy. By decentralising the infrastructure needed for AI, platforms like Vedora AI not only reduce costs but also open the door for more people and organisations to participate in the AI economy. This democratization of AI could lead to faster innovation and a more equitable distribution of the benefits of these technologies.
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