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سعر Vectorspace AI X (VAIX) المباشر لليوم هو USD 0.281012 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VAIX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Vectorspace AI X الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 177.13 - تغيير سعر Vectorspace AI X خلال اليوم هو -0.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Vectorspace AI X (VAIX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vectorspace AI X مقابل USD هو $ -0.0010710589786239 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Vectorspace AI X مقابل USD هو $ -0.1166825051 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Vectorspace AI X مقابل USD هو $ +0.0337494568 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Vectorspace AI X مقابل USD هو $ -0.00001134736092355 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0010710589786239 -0.37% 30 يوم $ -0.1166825051 -41.52% 60 يوم $ +0.0337494568 +12.01% 90 يوم $ -0.00001134736092355 -0.00%

تحليل سعر Vectorspace AI X (VAIX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vectorspace AI X: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.278009$ 0.278009 $ 0.278009 24 ساعة مرتفع $ 0.287106$ 0.287106 $ 0.287106 عالية طوال الوقت $ 19.19$ 19.19 $ 19.19 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.37% تغير السعر (7 أيام) -3.70%

معلومات سوق Vectorspace AI X (VAIX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: