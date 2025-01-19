سعر Vectorspace AI X (VAIX)
سعر Vectorspace AI X (VAIX) المباشر لليوم هو USD 0.281012. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VAIX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vectorspace AI X الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 177.13
- تغيير سعر Vectorspace AI X خلال اليوم هو -0.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Vectorspace AI X مقابل USD هو $ -0.0010710589786239 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vectorspace AI X مقابل USD هو $ -0.1166825051 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vectorspace AI X مقابل USD هو $ +0.0337494568 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vectorspace AI X مقابل USD هو $ -0.00001134736092355 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0010710589786239
|-0.37%
|30 يوم
|$ -0.1166825051
|-41.52%
|60 يوم
|$ +0.0337494568
|+12.01%
|90 يوم
|$ -0.00001134736092355
|-0.00%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vectorspace AI X: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.37%
-3.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Vectorspace AI provides high-value correlation matrix datasets to give researchers the ability to accelerate their data-driven innovation and discoveries using patent-protected NLP/NLU. Clients save time in the research loop by quickly testing hypotheses and running experiments with higher throughput. Vectorspace AI originated in the Life Sciences dept. of Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) where the founders developed the patents that drive the company’s innovation for a variety of academic institutions. Visit https://vectorspace.ai
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