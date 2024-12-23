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سعر Vectorspace AI (VXV)

USD

مخطط سعر Vectorspace AI (VXV) المباشر

$0.289251
$0.289251$0.289251
-7.90%(1D)

سعر Vectorspace AI (VXV) لليوم

سعر Vectorspace AI (VXV) المباشر لليوم هو USD 0.289213. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.96M. يتم تحديث سعر VXV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vectorspace AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 41.31K
- تغيير سعر Vectorspace AI خلال اليوم هو -7.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 37.97M

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أداء سعر Vectorspace AI (VXV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vectorspace AI مقابل USD هو $ -0.0248967785667274 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vectorspace AI مقابل USD هو $ +0.0853344358 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vectorspace AI مقابل USD هو $ +0.0669690921 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vectorspace AI مقابل USD هو $ -0.06543038199814494 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0248967785667274-7.92%
30 يوم$ +0.0853344358+29.51%
60 يوم$ +0.0669690921+23.16%
90 يوم$ -0.06543038199814494-18.44%

تحليل سعر Vectorspace AI (VXV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vectorspace AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.241846
$ 0.241846$ 0.241846

$ 0.334014
$ 0.334014$ 0.334014

$ 19.19
$ 19.19$ 19.19

+0.80%

-7.92%

-60.66%

معلومات سوق Vectorspace AI (VXV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 10.96M
$ 10.96M$ 10.96M

$ 41.31K
$ 41.31K$ 41.31K

37.97M
37.97M 37.97M

ما هو Vectorspace AI ( VXV )

Vectorspace AI provides high-value correlation matrix datasets to give researchers the ability to accelerate their data-driven innovation and discoveries using patent-protected NLP/NLU. Clients save time in the research loop by quickly testing hypotheses and running experiments with higher throughput. Vectorspace AI originated in the Life Sciences dept. of Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) where the founders developed the patents that drive the company’s innovation for a variety of academic institutions. Visit https://vectorspace.ai

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المصدر Vectorspace AI (VXV)

مستند تقني
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