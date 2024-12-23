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سعر Vector Reserve Staked vETH (SVETH) المباشر لليوم هو USD 4,345.27 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 186.91K . يتم تحديث سعر SVETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Vector Reserve Staked vETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.99 - تغيير سعر Vector Reserve Staked vETH خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 43.01

أداء سعر Vector Reserve Staked vETH (SVETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vector Reserve Staked vETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Vector Reserve Staked vETH مقابل USD هو $ +859.2063145990 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Vector Reserve Staked vETH مقابل USD هو $ +1,374.6787422670 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Vector Reserve Staked vETH مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +859.2063145990 +19.77% 60 يوم $ +1,374.6787422670 +31.64% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Vector Reserve Staked vETH (SVETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vector Reserve Staked vETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 4,781.82$ 4,781.82 $ 4,781.82 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -8.30%

معلومات سوق Vector Reserve Staked vETH (SVETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: