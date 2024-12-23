سعر Vector Reserve Staked vETH (SVETH)
سعر Vector Reserve Staked vETH (SVETH) المباشر لليوم هو USD 4,345.27. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 186.91K. يتم تحديث سعر SVETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vector Reserve Staked vETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.99
- تغيير سعر Vector Reserve Staked vETH خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 43.01
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خلال اليوم، كان سعر Vector Reserve Staked vETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vector Reserve Staked vETH مقابل USD هو $ +859.2063145990 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vector Reserve Staked vETH مقابل USD هو $ +1,374.6787422670 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vector Reserve Staked vETH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +859.2063145990
|+19.77%
|60 يوم
|$ +1,374.6787422670
|+31.64%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vector Reserve Staked vETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-8.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Vector Reserve is DeFi’s first Liquidity Layer and issuer of the first LPD: vETH. Powered by EigenLayer and Superfluid Staking.
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