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سعر Vector Reserve (VEC) المباشر لليوم هو USD 1.3 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.08M . يتم تحديث سعر VEC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Vector Reserve الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.88 - تغيير سعر Vector Reserve خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 827.62K

أداء سعر Vector Reserve (VEC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vector Reserve مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Vector Reserve مقابل USD هو $ -0.2168325900 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Vector Reserve مقابل USD هو $ -0.1643262400 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Vector Reserve مقابل USD هو $ +0.91998590830051153 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.2168325900 -16.67% 60 يوم $ -0.1643262400 -12.64% 90 يوم $ +0.91998590830051153 +242.09%

تحليل سعر Vector Reserve (VEC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vector Reserve: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 58.06$ 58.06 $ 58.06 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Vector Reserve (VEC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: