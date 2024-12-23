سعر Vector Reserve (VEC)
سعر Vector Reserve (VEC) المباشر لليوم هو USD 1.3. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.08M. يتم تحديث سعر VEC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vector Reserve الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.88
- تغيير سعر Vector Reserve خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 827.62K
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خلال اليوم، كان سعر Vector Reserve مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vector Reserve مقابل USD هو $ -0.2168325900 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vector Reserve مقابل USD هو $ -0.1643262400 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vector Reserve مقابل USD هو $ +0.91998590830051153 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.2168325900
|-16.67%
|60 يوم
|$ -0.1643262400
|-12.64%
|90 يوم
|$ +0.91998590830051153
|+242.09%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vector Reserve: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Vector Reserve is DeFi’s first Liquidity Layer and issuer of the first LPD: vETH. Powered by EigenLayer and Superfluid Staking
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