معلومات سعر Vector AI (VECTOR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +2.46% تغير السعر (7 أيام) +2.46%

سعر Vector AI (VECTOR) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VECTOR بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVECTOR على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VECTOR -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +2.46% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Vector AI (VECTOR)

القيمة السوقية $ 5.55K$ 5.55K $ 5.55K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.15K$ 6.15K $ 6.15K إمداد دورة التداول 903.11M 903.11M 903.11M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Vector AI هي $ 5.55K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VECTOR يبلغ 903.11M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.15K.