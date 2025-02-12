سعر Veco (VECO)
سعر Veco (VECO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VECO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Veco الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.78
- تغيير سعر Veco خلال اليوم هو +7.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Veco مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Veco مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Veco مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Veco مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+7.29%
|30 يوم
|$ 0
|+32.93%
|60 يوم
|$ 0
|+23.69%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Veco: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+7.29%
+78.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CPU Only Masternode coin, Decentralized Applications
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