سعر vBSWAP (VBSWAP)
سعر vBSWAP (VBSWAP) المباشر لليوم هو USD 14.75. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VBSWAP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق vBSWAP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 103.63
- تغيير سعر vBSWAP خلال اليوم هو +3.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر vBSWAP مقابل USD هو $ +0.467376 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر vBSWAP مقابل USD هو $ -1.2569684500 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر vBSWAP مقابل USD هو $ -1.8602788500 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر vBSWAP مقابل USD هو $ +0.184053358384322 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.467376
|+3.27%
|30 يوم
|$ -1.2569684500
|-8.52%
|60 يوم
|$ -1.8602788500
|-12.61%
|90 يوم
|$ +0.184053358384322
|+1.26%
اكتشف أحدث تحليلات سعر vBSWAP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.37%
+3.27%
+9.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
vBSWAP is Binance Smart Chain token used as incentive for Value DeFi BSC ecosystem users. Part of fees (decided by vGovernance) from Value DeFi BSC ecosystem are used to buyback and burn vBSWAP. Max supply of vBSWAP is 100000 and it will be distributed over period of 108 weeks with emission reduction by 10% every 4 weeks (eg. first four weeks total of 10600 vBSWAP tokens will be distributed to farmers, next four weeks 9540, etc
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A$23.305
|1 VBSWAP إلى GBP
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€14.16
|1 VBSWAP إلى USD
$14.75
|1 VBSWAP إلى MYR
RM65.785
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₺531.59
|1 VBSWAP إلى JPY
¥2,249.375
|1 VBSWAP إلى RUB
₽1,423.2275
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₹1,280.005
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Rp241,803.24
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₱858.0075
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￡E.743.99
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R$84.96
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C$20.945
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৳1,791.535
|1 VBSWAP إلى NGN
₦22,180.3125
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₴614.9275
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Bs885
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Rs4,115.3975
|1 VBSWAP إلى KZT
₸7,464.5325
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฿502.385
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NT$484.095
|1 VBSWAP إلى CHF
Fr13.4225
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HK$114.9025
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