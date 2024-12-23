سعر Vaultka (VKA)
سعر Vaultka (VKA) المباشر لليوم هو USD 0.03849666. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.54M. يتم تحديث سعر VKA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vaultka الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.65K
- تغيير سعر Vaultka خلال اليوم هو -7.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 39.92M
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خلال اليوم، كان سعر Vaultka مقابل USD هو $ -0.00328654614845538 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vaultka مقابل USD هو $ -0.0150126464 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vaultka مقابل USD هو $ -0.0091464676 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vaultka مقابل USD هو $ -0.020456468300562756 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00328654614845538
|-7.86%
|30 يوم
|$ -0.0150126464
|-38.99%
|60 يوم
|$ -0.0091464676
|-23.75%
|90 يوم
|$ -0.020456468300562756
|-34.69%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vaultka: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.69%
-7.86%
-27.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Vaultka is a DeFi protocol with clear market positioning as the catalyst of Decentralized Perpetual Exchange (Perp DEX) on Arbitrum $VKA is the Governance token of Vaultka Utility: Reward Boosts Protocol fee share Voting gauges Deflationary mechanism Leaderboard points
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