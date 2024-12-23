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سعر Vaultka (VKA) المباشر لليوم هو USD 0.03849666 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.54M . يتم تحديث سعر VKA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Vaultka الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.65K - تغيير سعر Vaultka خلال اليوم هو -7.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 39.92M

أداء سعر Vaultka (VKA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vaultka مقابل USD هو $ -0.00328654614845538 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Vaultka مقابل USD هو $ -0.0150126464 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Vaultka مقابل USD هو $ -0.0091464676 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Vaultka مقابل USD هو $ -0.020456468300562756 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00328654614845538 -7.86% 30 يوم $ -0.0150126464 -38.99% 60 يوم $ -0.0091464676 -23.75% 90 يوم $ -0.020456468300562756 -34.69%

تحليل سعر Vaultka (VKA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vaultka: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03787755$ 0.03787755 $ 0.03787755 24 ساعة مرتفع $ 0.04207889$ 0.04207889 $ 0.04207889 عالية طوال الوقت $ 0.300445$ 0.300445 $ 0.300445 تغير السعر (1 ساعة) +0.69% تغير السعر (1يوم) -7.86% تغير السعر (7 أيام) -27.41%

معلومات سوق Vaultka (VKA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: