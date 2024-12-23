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سعر Vaulted Bellscoin (VBELLS) المباشر لليوم هو USD 0.702637 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 599.53K . يتم تحديث سعر VBELLS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Vaulted Bellscoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.20K - تغيير سعر Vaulted Bellscoin خلال اليوم هو +6.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 853.25K

أداء سعر Vaulted Bellscoin (VBELLS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vaulted Bellscoin مقابل USD هو $ +0.04477388 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Vaulted Bellscoin مقابل USD هو $ +0.0148830461 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Vaulted Bellscoin مقابل USD هو $ -0.3709548854 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Vaulted Bellscoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.04477388 +6.81% 30 يوم $ +0.0148830461 +2.12% 60 يوم $ -0.3709548854 -52.79% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Vaulted Bellscoin (VBELLS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vaulted Bellscoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.644486$ 0.644486 $ 0.644486 24 ساعة مرتفع $ 0.757467$ 0.757467 $ 0.757467 عالية طوال الوقت $ 2.17$ 2.17 $ 2.17 تغير السعر (1 ساعة) -1.58% تغير السعر (1يوم) +6.81% تغير السعر (7 أيام) -14.48%

معلومات سوق Vaulted Bellscoin (VBELLS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: