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سعر Vaulted Bellscoin (VBELLS)

USD

مخطط سعر Vaulted Bellscoin (VBELLS) المباشر

$0.702637
$0.702637$0.702637
+6.80%(1D)

سعر Vaulted Bellscoin (VBELLS) لليوم

سعر Vaulted Bellscoin (VBELLS) المباشر لليوم هو USD 0.702637. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 599.53K. يتم تحديث سعر VBELLS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vaulted Bellscoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.20K
- تغيير سعر Vaulted Bellscoin خلال اليوم هو +6.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 853.25K

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أداء سعر Vaulted Bellscoin (VBELLS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vaulted Bellscoin مقابل USD هو $ +0.04477388 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vaulted Bellscoin مقابل USD هو $ +0.0148830461 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vaulted Bellscoin مقابل USD هو $ -0.3709548854 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vaulted Bellscoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.04477388+6.81%
30 يوم$ +0.0148830461+2.12%
60 يوم$ -0.3709548854-52.79%
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Vaulted Bellscoin (VBELLS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vaulted Bellscoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.644486
$ 0.644486$ 0.644486

$ 0.757467
$ 0.757467$ 0.757467

$ 2.17
$ 2.17$ 2.17

-1.58%

+6.81%

-14.48%

معلومات سوق Vaulted Bellscoin (VBELLS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 599.53K
$ 599.53K$ 599.53K

$ 10.20K
$ 10.20K$ 10.20K

853.25K
853.25K 853.25K

ما هو Vaulted Bellscoin ( VBELLS )

Vaulted Bellscoin is a non-custodial wrapped form of Bellscoin ($BELLS) bridged permissionlessly to the Ethereum network using the Televault protocol. Televault is a permissionless and trust-minimized cross-chain bridge that enables anyone to "teleport" fungible assets from UTXO-based blockchains (e.g. BTC, LTC, DOGE, BEL) to Ethereum by leveraging Emblem Vault, the leading protocol for cross-chain NFTs.

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المصدر Vaulted Bellscoin (VBELLS)

مستند تقني
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عملة VBELLS إلى العملات المحلية

1 VBELLS إلى AUD
A$1.11719283
1 VBELLS إلى GBP
0.55508323
1 VBELLS إلى EUR
0.66750515
1 VBELLS إلى USD
$0.702637
1 VBELLS إلى MYR
RM3.15484013
1 VBELLS إلى TRY
24.7328224
1 VBELLS إلى JPY
¥109.88540043
1 VBELLS إلى RUB
72.21000449
1 VBELLS إلى INR
59.71711863
1 VBELLS إلى IDR
Rp11,332.85325211
1 VBELLS إلى PHP
41.1745282
1 VBELLS إلى EGP
￡E.35.74314419
1 VBELLS إلى BRL
R$4.27203296
1 VBELLS إلى CAD
C$1.00477091
1 VBELLS إلى BDT
83.62082937
1 VBELLS إلى NGN
1,087.66802326
1 VBELLS إلى UAH
29.34914749
1 VBELLS إلى VES
Bs35.834487
1 VBELLS إلى PKR
Rs194.79205551
1 VBELLS إلى KZT
367.48617737
1 VBELLS إلى THB
฿24.07234362
1 VBELLS إلى TWD
NT$22.92001894
1 VBELLS إلى CHF
Fr0.62534693
1 VBELLS إلى HKD
HK$5.45948949
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