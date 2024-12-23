سعر Vaulted Bellscoin (VBELLS)
سعر Vaulted Bellscoin (VBELLS) المباشر لليوم هو USD 0.702637. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 599.53K. يتم تحديث سعر VBELLS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vaulted Bellscoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.20K
- تغيير سعر Vaulted Bellscoin خلال اليوم هو +6.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 853.25K
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر VBELLS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر VBELLS.
خلال اليوم، كان سعر Vaulted Bellscoin مقابل USD هو $ +0.04477388 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vaulted Bellscoin مقابل USD هو $ +0.0148830461 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vaulted Bellscoin مقابل USD هو $ -0.3709548854 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vaulted Bellscoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.04477388
|+6.81%
|30 يوم
|$ +0.0148830461
|+2.12%
|60 يوم
|$ -0.3709548854
|-52.79%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vaulted Bellscoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.58%
+6.81%
-14.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Vaulted Bellscoin is a non-custodial wrapped form of Bellscoin ($BELLS) bridged permissionlessly to the Ethereum network using the Televault protocol. Televault is a permissionless and trust-minimized cross-chain bridge that enables anyone to "teleport" fungible assets from UTXO-based blockchains (e.g. BTC, LTC, DOGE, BEL) to Ethereum by leveraging Emblem Vault, the leading protocol for cross-chain NFTs.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 VBELLS إلى AUD
A$1.11719283
|1 VBELLS إلى GBP
￡0.55508323
|1 VBELLS إلى EUR
€0.66750515
|1 VBELLS إلى USD
$0.702637
|1 VBELLS إلى MYR
RM3.15484013
|1 VBELLS إلى TRY
₺24.7328224
|1 VBELLS إلى JPY
¥109.88540043
|1 VBELLS إلى RUB
₽72.21000449
|1 VBELLS إلى INR
₹59.71711863
|1 VBELLS إلى IDR
Rp11,332.85325211
|1 VBELLS إلى PHP
₱41.1745282
|1 VBELLS إلى EGP
￡E.35.74314419
|1 VBELLS إلى BRL
R$4.27203296
|1 VBELLS إلى CAD
C$1.00477091
|1 VBELLS إلى BDT
৳83.62082937
|1 VBELLS إلى NGN
₦1,087.66802326
|1 VBELLS إلى UAH
₴29.34914749
|1 VBELLS إلى VES
Bs35.834487
|1 VBELLS إلى PKR
Rs194.79205551
|1 VBELLS إلى KZT
₸367.48617737
|1 VBELLS إلى THB
฿24.07234362
|1 VBELLS إلى TWD
NT$22.92001894
|1 VBELLS إلى CHF
Fr0.62534693
|1 VBELLS إلى HKD
HK$5.45948949
|1 VBELLS إلى MAD
.د.م7.04042274