سعر VaultCraft (VCX)
سعر VaultCraft (VCX) المباشر لليوم هو USD 0.01556466. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.77M. يتم تحديث سعر VCX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VaultCraft الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 237.10
- تغيير سعر VaultCraft خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 756.09M
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خلال اليوم، كان سعر VaultCraft مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VaultCraft مقابل USD هو $ -0.0117727025 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VaultCraft مقابل USD هو $ -0.0094738069 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VaultCraft مقابل USD هو $ -0.012343025900266516 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0117727025
|-75.63%
|60 يوم
|$ -0.0094738069
|-60.86%
|90 يوم
|$ -0.012343025900266516
|-44.22%
اكتشف أحدث تحليلات سعر VaultCraft: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-22.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
VaultCraft is your no-code, DeFi toolkit for building automated, non-custodial yield strategies on any evm-chain.
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