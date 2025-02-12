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سعر Vault Zero (VZ) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Vault Zero الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.36K - تغيير سعر Vault Zero خلال اليوم هو +12.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Vault Zero (VZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vault Zero مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Vault Zero مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Vault Zero مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Vault Zero مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +12.95% 30 يوم $ 0 +17.36% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Vault Zero (VZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vault Zero: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00107794$ 0.00107794 $ 0.00107794 تغير السعر (1 ساعة) +1.56% تغير السعر (1يوم) +12.95% تغير السعر (7 أيام) +8.02%

معلومات سوق Vault Zero (VZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: