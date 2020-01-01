توكنوميكس Vault Overflow (VAULT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Vault Overflow (VAULT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Vault Overflow (VAULT) We're building a personal finance app on top of the Hyperliquid Dex. This app is meant to offer a safe and streamlined experience for retail users, including: An easier onboarding experience that allows crosschain and bank deposits

Portfolio Management

Long term positions building tools like DCA and auto-invest

Spot token trading

Low leverage futures products

A series of auto-rebalancing indexes for top tokens

More complex strategies like pair trading and delta-neutral positions

Hyperliquid EVM support for money markets and more الموقع الرسمي: https://www.vaultoverflow.com/ اشتر VAULT الآن!

توكنوميكس Vault Overflow (VAULT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Vault Overflow (VAULT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 148.84K $ 148.84K $ 148.84K إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 3.69M $ 3.69M $ 3.69M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 402.91K $ 402.91K $ 402.91K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.276619 $ 0.276619 $ 0.276619 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.04029642 $ 0.04029642 $ 0.04029642 السعر الحالي: $ 0.04030394 $ 0.04030394 $ 0.04030394 معرفة المزيد عن سعر Vault Overflow (VAULT)

توكنوميكس Vault Overflow (VAULT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Vault Overflow (VAULT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VAULT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VAULT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VAULT، استكشف السعر المباشر لتوكن VAULT!

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