توكنوميكس Vault Overflow (VAULT)
معلومات Vault Overflow (VAULT)
We're building a personal finance app on top of the Hyperliquid Dex.
This app is meant to offer a safe and streamlined experience for retail users, including:
- An easier onboarding experience that allows crosschain and bank deposits
- Portfolio Management
- Long term positions building tools like DCA and auto-invest
- Spot token trading
- Low leverage futures products
- A series of auto-rebalancing indexes for top tokens
- More complex strategies like pair trading and delta-neutral positions
- Hyperliquid EVM support for money markets and more
توكنوميكس Vault Overflow (VAULT) وتحليل الأسعار
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Vault Overflow (VAULT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
توكنوميكس Vault Overflow (VAULT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس Vault Overflow (VAULT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن VAULT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VAULT التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VAULT، استكشف السعر المباشر لتوكن VAULT!
توقعات سعر VAULT
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