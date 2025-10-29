معلومات سعر Vault Finance (VFI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -3.96% تغير السعر (7 أيام) -3.57% تغير السعر (7 أيام) -3.57%

سعر Vault Finance (VFI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VFI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVFI على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VFI -- على مدار الساعة الماضية، -3.96% على مدار 24 ساعة، و -3.57% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Vault Finance (VFI)

القيمة السوقية $ 52.25K$ 52.25K $ 52.25K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 94.73K$ 94.73K $ 94.73K إمداد دورة التداول 2.76B 2.76B 2.76B إجمالي العرض 4,999,863,210.441463 4,999,863,210.441463 4,999,863,210.441463

القيمة السوقية الحالية لـ Vault Finance هي $ 52.25K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VFI يبلغ 2.76B، مع إجمالي عرض 4999863210.441463. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 94.73K.