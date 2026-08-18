سعر Vatican Mascot اليوم

السعر المباشر لمشروع Vatican Mascot (LUCE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.94% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LUCE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LUCE.

يحتل Vatican Mascot حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,754.04، مع عرض متداول قدره 420.69B LUCE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LUCE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LUCE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.80% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Vatican Mascot (LUCE)

القيمة السوقية $ 15.75K$ 15.75K $ 15.75K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.75K$ 15.75K $ 15.75K إمداد دورة التداول 420.69B 420.69B 420.69B إجمالي العرض 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Vatican Mascot هي $ 15.75K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LUCE يبلغ 420.69B، مع إجمالي عرض 420690000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.75K.