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سعر Vatican Mascot المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ LUCE هي 15,754.04 USD. تابع تحديثات أسعار LUCE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Vatican Mascot المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ LUCE هي 15,754.04 USD. تابع تحديثات أسعار LUCE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر Vatican Mascot (LUCE)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 LUCE إلى USD:

$0.000000037148
$0.000000037148$0.000000037148
+0.30%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Vatican Mascot (LUCE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 11:36:42 (UTC+8)

سعر Vatican Mascot اليوم

السعر المباشر لمشروع Vatican Mascot (LUCE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.94% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LUCE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LUCE.

يحتل Vatican Mascot حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,754.04، مع عرض متداول قدره 420.69B LUCE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LUCE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LUCE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.80% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Vatican Mascot (LUCE)

$ 15.75K
$ 15.75K$ 15.75K

--
----

$ 15.75K
$ 15.75K$ 15.75K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Vatican Mascot هي $ 15.75K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LUCE يبلغ 420.69B، مع إجمالي عرض 420690000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.75K.

سجل سعر Vatican Mascot بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.94%

-0.80%

-0.80%

سجل سعر Vatican Mascot (LUCE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vatican Mascot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vatican Mascot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vatican Mascot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vatican Mascot مقابل USD هو -- .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.94%
30 يوم$ 0-0.84%
60 يوم$ 0-1.96%
90 يوم----

توقعات أسعار Vatican Mascot

Vatican Mascot (LUCE) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف LUCE في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرVatican Mascot (LUCE) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Vatican Mascot نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Vatican Mascot الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار LUCE للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Vatican Mascot.

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المصدر Vatican Mascot (LUCE)

الموقع الرسمي

الفئة :

Ethereum EcosystemMascot-ThemedMeme

نبذة عن Vatican Mascot

ما هو سعر التداول الحالي لـ Vatican Mascot؟

يبلغ سعر Vatican Mascot (LUCE) حاليًا $ USD، مما يعكس تحركًا في السعر بنسبة 0.93% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يمثل هذا السعر أحدث معدل سوقي مجمّع عبر البورصات الرئيسية ويتم تحديثه باستمرار بناءً على نشاط السوق المباشر.

ما العوامل التي تؤثر في تحرك سعر Vatican Mascot اليوم؟

إن التحرك الأخير في السعر خلال الـ 24 ساعة الماضية يتشكل من مزيج من معنويات السوق وتقلبات السيولة وأداء شامل ضمن قطاع Meme,Ethereum Ecosystem,Mascot-Themed. كما قد تسهم التوجهات الاقتصادية الأوسع والنشاط على السلسلة -- في التقلبات قصيرة الأجل.

ما مدى قوة الاهتمام التجاري بـ LUCE؟

لقد حقق المستثمرون حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يشير إلى مشاركة فعالة. وعادةً ما يدل ارتفاع الحجم على زيادة الثقة واكتشاف أفضل للسعر.

ما هو موقع Vatican Mascot في سوق العملات المشفرة العالمي؟

يحمل حاليًا المرتبة #9301 في السوق برأسمال سوقي يبلغ $15754.04، مما يجعله من بين الأصول الأكثر رسوخًا ضمن قطاعه.

ماذا يخبرنا المعروض المتداول عن LUCE؟

مع وجود 420690000000.0 من الرموز المميزة في التداول، يلعب مستوى المعروض دورًا رئيسيًا في تحديد الندرة والتضخم على المدى الطويل وتقييم السوق.

كيف يقارن سعر اليوم بأداء Vatican Mascot الأخير؟

إن نطاق السعر بين $ و$ خلال الـ 24 ساعة الماضية يبرز تذبذب السعر خلال اليوم ويساعد المتداولين على تقييم فرص السعر على المدى القصير.

كيف يقارن Vatican Mascot بالأصول المماثلة؟

في مواجهة رموز Meme,Ethereum Ecosystem,Mascot-Themed الأخرى، لا يزال LUCE يُظهر أداءً تنافسيًا، مدعومًا بحجم ثابت واهتمام مستمر من قبل المشاركين من القطاعين الخاص والمؤسساتي.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Vatican Mascot

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 11:36:42 (UTC+8)

تحديثات Vatican Mascot (LUCE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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