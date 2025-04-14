سعر Vatan (VATAN)
سعر Vatan (VATAN) المباشر لليوم هو USD 0.05695. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VATAN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vatan الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Vatan خلال اليوم هو -4.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Vatan مقابل USD هو $ -0.00252565447879543 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vatan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vatan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vatan مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00252565447879543
|-4.24%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vatan: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.30%
-4.24%
-14.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is VATAN? The VATAN token ("Vatan") is the foundational asset of the Vatan ecosystem, a revolutionary platform designed to integrate blockchain technology into diverse industries. With its native blockchain, cryptocurrency exchange, NFT marketplace, payment gateway, and iGaming solutions, VATAN empowers users with unparalleled access to innovative decentralized services. This whitepaper outlines the core components of the Vatan ecosystem, the unique features of the VATAN token, and the vision for building a decentralized future. Why Vatan Platform? Vatan offers a wide and diverse range of gaming options. Over 5000 Casino Games Vatan casino offerings cover a variety of game types, including slots, table games (such as blackjack, roulette, and baccarat), and immersive live dealer games that bring the casino floor directly to your screen. 50+ Proprietary Games These are tailored for the growing crypto player base, including popular games like Plinko and Crash, which offer innovative, high-risk, high-reward gameplay ideal for cryptocurrency users. Sports Betting Vatan also offers a comprehensive sportsbook with betting options for major leagues and events worldwide. From football to esports, we provide a seamless experience for sports enthusiasts. Poker Variation Players can enjoy a variety of poker variants, including Texas Hold'em, Omaha, and exclusive tournament formats
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