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سعر Vasco da Gama Fan Token (VASCO) المباشر لليوم هو USD 0.809673 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 398.28K . يتم تحديث سعر VASCO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Vasco da Gama Fan Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 437.57 - تغيير سعر Vasco da Gama Fan Token خلال اليوم هو -5.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 491.90K

أداء سعر Vasco da Gama Fan Token (VASCO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vasco da Gama Fan Token مقابل USD هو $ -0.0430672776145168 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Vasco da Gama Fan Token مقابل USD هو $ +0.3023476868 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Vasco da Gama Fan Token مقابل USD هو $ +0.3023476868 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Vasco da Gama Fan Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0430672776145168 -5.05% 30 يوم $ +0.3023476868 +37.34% 60 يوم $ +0.3023476868 +37.34% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Vasco da Gama Fan Token (VASCO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vasco da Gama Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.771257$ 0.771257 $ 0.771257 24 ساعة مرتفع $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 عالية طوال الوقت $ 2.68$ 2.68 $ 2.68 تغير السعر (1 ساعة) -18.44% تغير السعر (1يوم) -5.05% تغير السعر (7 أيام) +37.34%

معلومات سوق Vasco da Gama Fan Token (VASCO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: