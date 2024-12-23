سعر Varen (VRN)
سعر Varen (VRN) المباشر لليوم هو USD 2.08. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 101.03K. يتم تحديث سعر VRN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Varen الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 99.64
- تغيير سعر Varen خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 48.62K
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر VRN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر VRN.
خلال اليوم، كان سعر Varen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Varen مقابل USD هو $ -0.2805657920 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Varen مقابل USD هو $ +0.7146765600 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Varen مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.2805657920
|-13.48%
|60 يوم
|$ +0.7146765600
|+34.36%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Varen: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+1.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Our vision for Varen is to be an Ethereum based multi-chain DeFi hub, with a focus on bringing multi-chain services to retail DeFi users, powered by our DEX at varen.exchange. Varen, or Varenne originally, was considered the dark horse in trotter racing. Always coming up from behind, before eventually going on to become a legendary racing horse. This is our thesis at Varen: build quietly, focus on a long term sustainable ecosystem, and dedicate to building high quality code, an immersive user experience, and provide accessible information to push the defi user experience and user value forward. Varen is a rebrand of an old memecoin called YFL which has been taken over (via formal DAO processed) by a community team, rebranded and token migrated. We're currently transitioning out of supporting a DEX that lost the network effect wars and did not successfully carve out a niche. We're about to drop our first product in partnership with Ren, which will be a DEX-style swap UX for cross-chain for any ERC-20 renASSET supported chains (Dogecoin, BTC, LUNA, FIL, ZEC etc etc). It will allow you to convert any ERC-20 to any native asset Ren supports. So you visit a UI which looks like Uniswap, you can select any token in your wallet ie. $AAVE and you can swap $AAVE to real BTC on the BTC chain or real ZEC on the ZEC chain. The platform takes your $AAVE, converts it into $renBTC and burns $renBTC across the bridge into BTC all in a single transaction behind the scenes, where a retail user is simply connecting their Ethereum wallet, inputting their BTC address and swapping from ERC20 to real BTC. We even support BTC on BTC chain -> Dogecoin on Dogecoin chain in a single transaction using Ethereum as the bridge (BTC -> renBTC -> renDOGECOIN -> Dogecoin).
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 VRN إلى AUD
A$3.3072
|1 VRN إلى GBP
￡1.6432
|1 VRN إلى EUR
€1.976
|1 VRN إلى USD
$2.08
|1 VRN إلى MYR
RM9.3392
|1 VRN إلى TRY
₺73.1952
|1 VRN إلى JPY
¥325.6448
|1 VRN إلى RUB
₽213.9696
|1 VRN إلى INR
₹176.8832
|1 VRN إلى IDR
Rp33,548.3824
|1 VRN إلى PHP
₱121.9504
|1 VRN إلى EGP
￡E.105.7056
|1 VRN إلى BRL
R$12.6256
|1 VRN إلى CAD
C$2.9744
|1 VRN إلى BDT
৳247.4992
|1 VRN إلى NGN
₦3,214.8272
|1 VRN إلى UAH
₴86.8608
|1 VRN إلى VES
Bs106.08
|1 VRN إلى PKR
Rs576.4928
|1 VRN إلى KZT
₸1,087.8608
|1 VRN إلى THB
฿71.3232
|1 VRN إلى TWD
NT$67.9952
|1 VRN إلى CHF
Fr1.8512
|1 VRN إلى HKD
HK$16.1616
|1 VRN إلى MAD
.د.م20.8416