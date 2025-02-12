سعر Vaporwave (VWAVE)
سعر Vaporwave (VWAVE) المباشر لليوم هو USD 6.07. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VWAVE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vaporwave الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.98
- تغيير سعر Vaporwave خلال اليوم هو -0.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Vaporwave مقابل USD هو $ -0.010651900070523 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vaporwave مقابل USD هو $ -2.5931161400 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vaporwave مقابل USD هو $ -3.4203545570 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vaporwave مقابل USD هو $ -4.437488274681018 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.010651900070523
|-0.17%
|30 يوم
|$ -2.5931161400
|-42.72%
|60 يوم
|$ -3.4203545570
|-56.34%
|90 يوم
|$ -4.437488274681018
|-42.23%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vaporwave: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.94%
-0.17%
-4.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Vaporwave Finance is a yield optimizer built on Aurora. VWAVE is the protocol's governance token. VWAVE is 'dividend eligible', allowing users to earn a portion of all protocol fees.
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|1 VWAVE إلى AUD
A$9.5906
|1 VWAVE إلى GBP
￡4.856
|1 VWAVE إلى EUR
€5.8272
|1 VWAVE إلى USD
$6.07
|1 VWAVE إلى MYR
RM27.0722
|1 VWAVE إلى TRY
₺218.7628
|1 VWAVE إلى JPY
¥925.675
|1 VWAVE إلى RUB
₽585.6943
|1 VWAVE إلى INR
₹526.7546
|1 VWAVE إلى IDR
Rp99,508.1808
|1 VWAVE إلى PHP
₱353.0919
|1 VWAVE إلى EGP
￡E.306.2315
|1 VWAVE إلى BRL
R$34.9632
|1 VWAVE إلى CAD
C$8.6194
|1 VWAVE إلى BDT
৳737.2622
|1 VWAVE إلى NGN
₦9,127.7625
|1 VWAVE إلى UAH
₴253.0583
|1 VWAVE إلى VES
Bs364.2
|1 VWAVE إلى PKR
Rs1,693.5907
|1 VWAVE إلى KZT
₸3,071.8449
|1 VWAVE إلى THB
฿206.7442
|1 VWAVE إلى TWD
NT$199.2174
|1 VWAVE إلى CHF
Fr5.5237
|1 VWAVE إلى HKD
HK$47.2853
|1 VWAVE إلى MAD
.د.م60.9428