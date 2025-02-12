سعر Vaporum Coin (VPRM)
سعر Vaporum Coin (VPRM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VPRM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vaporum Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.34
- تغيير سعر Vaporum Coin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر VPRM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر VPRM.
خلال اليوم، كان سعر Vaporum Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vaporum Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vaporum Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vaporum Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-4.54%
|60 يوم
|$ 0
|-10.52%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vaporum Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Vaporum Coin is an open-source, privacy currency that allows for UTXO smart contracts, dApps, Fungible and Non Fungible (NFT) tokens, 50/50 hybrid POW/POS with fast transactions. Its purpose is to bring the latest blockchain technology along with some common sense implementations to Peer-to-Peer transactions. Built on the Komodo platform, along with our in house developers we are working to implement many great ideas! What makes your project unique? Vaporum coin is a powerful and innovative cryptocurrency that offers users a fast, secure, and affordable payment solution. Its unique features and benefits make it an ideal choice for individuals and businesses looking to make payments and transactions on a global scale. Whether you are looking to make purchases, send money to friends and family, or simply want a secure and decentralized payment option. History of your project. September 29, 2022 Launch Date, since then we have been included on AtomicDEX, listed on xeggex.com and our community has grown substantially. What’s next for your project? Exchange Listing, private wallet app, escrow services What can your token be used for? P2P payment, Private messaging, Future escrow services.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 VPRM إلى AUD
A$--
|1 VPRM إلى GBP
￡--
|1 VPRM إلى EUR
€--
|1 VPRM إلى USD
$--
|1 VPRM إلى MYR
RM--
|1 VPRM إلى TRY
₺--
|1 VPRM إلى JPY
¥--
|1 VPRM إلى RUB
₽--
|1 VPRM إلى INR
₹--
|1 VPRM إلى IDR
Rp--
|1 VPRM إلى PHP
₱--
|1 VPRM إلى EGP
￡E.--
|1 VPRM إلى BRL
R$--
|1 VPRM إلى CAD
C$--
|1 VPRM إلى BDT
৳--
|1 VPRM إلى NGN
₦--
|1 VPRM إلى UAH
₴--
|1 VPRM إلى VES
Bs--
|1 VPRM إلى PKR
Rs--
|1 VPRM إلى KZT
₸--
|1 VPRM إلى THB
฿--
|1 VPRM إلى TWD
NT$--
|1 VPRM إلى CHF
Fr--
|1 VPRM إلى HKD
HK$--
|1 VPRM إلى MAD
.د.م--