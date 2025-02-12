سعر VaporNodes (VPND)
سعر VaporNodes (VPND) المباشر لليوم هو USD 0.00101421. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VPND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VaporNodes الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 331.41
- تغيير سعر VaporNodes خلال اليوم هو +0.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر VaporNodes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VaporNodes مقابل USD هو $ -0.0003291776 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VaporNodes مقابل USD هو $ -0.0005447831 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VaporNodes مقابل USD هو $ -0.0005416260137551683 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.25%
|30 يوم
|$ -0.0003291776
|-32.45%
|60 يوم
|$ -0.0005447831
|-53.71%
|90 يوم
|$ -0.0005416260137551683
|-34.81%
اكتشف أحدث تحليلات سعر VaporNodes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.82%
+0.25%
-3.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"VaporNodes is a hybrid NaaS + DaaS protocol where you get exposure to multi-chain DeFi protocols and Nodes, earning lifetime passive income by participating with a node. We aim to make DeFi affordable to everyone, that's why you can create a node starting from 1000 VPND. If by chance you need to sell a large amount, $20K+, we recommend using out OTC option within our discord to help keep the protocol Healthy! https://discord.gg/TRAgAaNVku When you create a node, you participate in the protocol saving you high fees, and being able to compound your yields easily. VaporNodes will be controlled by governance, where everyone can make proposal and if you own a node you get a vote."
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