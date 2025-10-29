معلومات سعر Vanguard xStock (VTIX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 337.0 $ 337.0 $ 337.0 24 ساعة منخفض $ 338.87 $ 338.87 $ 338.87 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 337.0$ 337.0 $ 337.0 24 ساعة مرتفع $ 338.87$ 338.87 $ 338.87 عالية طوال الوقت $ 338.87$ 338.87 $ 338.87 أدنى سعر $ 304.19$ 304.19 $ 304.19 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) +0.24% تغير السعر (7 أيام) +2.25% تغير السعر (7 أيام) +2.25%

سعر Vanguard xStock (VTIX) في الوقت الحقيقي هو $338.25. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VTIX بين أدنى سعر $ 337.0 وأعلى سعر $ 338.87، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVTIX على الإطلاق هو $ 338.87، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 304.19.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VTIX +0.03% على مدار الساعة الماضية، +0.24% على مدار 24 ساعة، و +2.25% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Vanguard xStock (VTIX)

القيمة السوقية $ 627.66K$ 627.66K $ 627.66K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.33M$ 8.33M $ 8.33M إمداد دورة التداول 1.86K 1.86K 1.86K إجمالي العرض 24,635.50423708 24,635.50423708 24,635.50423708

القيمة السوقية الحالية لـ Vanguard xStock هي $ 627.66K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VTIX يبلغ 1.86K، مع إجمالي عرض 24635.50423708. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.33M.