سعر Vanguard Total World xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Vanguard Total World xStock (VTX) اليوم هو $ 163.24، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VTX الحالي إلى USD هو $ 163.24 لكل VTX.

يحتل Vanguard Total World xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,025,890، مع عرض متداول قدره 12.41K VTX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VTX بين $ 163.24 (أدنى) و$ 163.29 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 539.35، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 44.94.

على المدى القصير، تحرك VTX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.93% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 50.04.

معلومات سوق Vanguard Total World xStock (VTX)

القيمة السوقية $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M الحجم (24 ساعة) $ 50.04$ 50.04 $ 50.04 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 109.58M$ 109.58M $ 109.58M إمداد دورة التداول 12.41K 12.41K 12.41K إجمالي العرض 671,268.6072760525 671,268.6072760525 671,268.6072760525

القيمة السوقية الحالية لـ Vanguard Total World xStock هي $ 2.03M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 50.04. العرض المتداول لـ VTX يبلغ 12.41K، مع إجمالي عرض 671268.6072760525. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 109.58M.