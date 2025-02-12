سعر Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain (DVNQ)
سعر Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain (DVNQ) المباشر لليوم هو USD 3.61. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DVNQ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.22
- تغيير سعر Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ +0.2383289510 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -2.4173567190 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -0.4613674479905535 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.2383289510
|+6.60%
|60 يوم
|$ -2.4173567190
|-66.96%
|90 يوم
|$ -0.4613674479905535
|-11.33%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
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