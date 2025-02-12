شعار Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain

سعر Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain (DVNQ)

USD

مخطط سعر Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain (DVNQ) المباشر

$3.61
$3.61$3.61
0.00%(1D)

سعر Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain (DVNQ) لليوم

سعر Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain (DVNQ) المباشر لليوم هو USD 3.61. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DVNQ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.22
- تغيير سعر Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain (DVNQ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ +0.2383289510 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -2.4173567190 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -0.4613674479905535 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ +0.2383289510+6.60%
60 يوم$ -2.4173567190-66.96%
90 يوم$ -0.4613674479905535-11.33%

تحليل سعر Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain (DVNQ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

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$ 125.45
$ 125.45$ 125.45

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معلومات سوق Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain (DVNQ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 4.22
$ 4.22$ 4.22

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ما هو Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain ( DVNQ )

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المصدر Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain (DVNQ)

الموقع الرسمي

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