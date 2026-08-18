سعر Vanguard Oil Retirement Fund اليوم

السعر المباشر لمشروع Vanguard Oil Retirement Fund (VORF) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.67% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VORF الحالي إلى USD هو $ 0 لكل VORF.

يحتل Vanguard Oil Retirement Fund حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 131,796، مع عرض متداول قدره 400.00M VORF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VORF بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02396675، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك VORF بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+3.92% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 149.26.

معلومات سوق Vanguard Oil Retirement Fund (VORF)

القيمة السوقية $ 131.80K$ 131.80K $ 131.80K الحجم (24 ساعة) $ 149.26$ 149.26 $ 149.26 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 131.80K$ 131.80K $ 131.80K إمداد دورة التداول 400.00M 400.00M 400.00M إجمالي العرض 399,999,587.018511 399,999,587.018511 399,999,587.018511

القيمة السوقية الحالية لـ Vanguard Oil Retirement Fund هي $ 131.80K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 149.26. العرض المتداول لـ VORF يبلغ 400.00M، مع إجمالي عرض 399999587.018511. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 131.80K.