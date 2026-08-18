سعر VampCatCoin اليوم

السعر المباشر لمشروع VampCatCoin (VCC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VCC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل VCC.

يحتل VampCatCoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 9,758.35، مع عرض متداول قدره 996.06M VCC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VCC بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00509612، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك VCC بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+3.36% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق VampCatCoin (VCC)

القيمة السوقية $ 9.76K$ 9.76K $ 9.76K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.76K$ 9.76K $ 9.76K إمداد دورة التداول 996.06M 996.06M 996.06M إجمالي العرض 996,056,151.410523 996,056,151.410523 996,056,151.410523

القيمة السوقية الحالية لـ VampCatCoin هي $ 9.76K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VCC يبلغ 996.06M، مع إجمالي عرض 996056151.410523. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.76K.