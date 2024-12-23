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سعر vampAIre squid (VS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 313.79K . يتم تحديث سعر VS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق vampAIre squid الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.38K - تغيير سعر vampAIre squid خلال اليوم هو -16.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M

أداء سعر vampAIre squid (VS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر vampAIre squid مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر vampAIre squid مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر vampAIre squid مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر vampAIre squid مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -16.17% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر vampAIre squid (VS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر vampAIre squid: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0018908$ 0.0018908 $ 0.0018908 تغير السعر (1 ساعة) -0.89% تغير السعر (1يوم) -16.17% تغير السعر (7 أيام) -48.13%

معلومات سوق vampAIre squid (VS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: