احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر VBIT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر VBIT.

سعر VALOBIT (VBIT) المباشر لليوم هو USD 0.00870373 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VBIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق VALOBIT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.86 - تغيير سعر VALOBIT خلال اليوم هو -3.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر VALOBIT (VBIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر VALOBIT مقابل USD هو $ -0.000302247888578123 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر VALOBIT مقابل USD هو $ -0.0026284307 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر VALOBIT مقابل USD هو $ +0.0012645684 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر VALOBIT مقابل USD هو $ +0.002111511836160771 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000302247888578123 -3.35% 30 يوم $ -0.0026284307 -30.19% 60 يوم $ +0.0012645684 +14.53% 90 يوم $ +0.002111511836160771 +32.03%

تحليل سعر VALOBIT (VBIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر VALOBIT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00870373$ 0.00870373 $ 0.00870373 24 ساعة مرتفع $ 0.00927168$ 0.00927168 $ 0.00927168 عالية طوال الوقت $ 0.47991$ 0.47991 $ 0.47991 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -3.35% تغير السعر (7 أيام) -4.93%

معلومات سوق VALOBIT (VBIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: