سعر VALOBIT (VBIT)
سعر VALOBIT (VBIT) المباشر لليوم هو USD 0.00870373. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VBIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VALOBIT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.86
- تغيير سعر VALOBIT خلال اليوم هو -3.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر VALOBIT مقابل USD هو $ -0.000302247888578123 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VALOBIT مقابل USD هو $ -0.0026284307 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VALOBIT مقابل USD هو $ +0.0012645684 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VALOBIT مقابل USD هو $ +0.002111511836160771 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000302247888578123
|-3.35%
|30 يوم
|$ -0.0026284307
|-30.19%
|60 يوم
|$ +0.0012645684
|+14.53%
|90 يوم
|$ +0.002111511836160771
|+32.03%
اكتشف أحدث تحليلات سعر VALOBIT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
-3.35%
-4.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Valobit Technology is advanced cybersecurity solution that will proactively identify hackers and distribute their profile information to the protected community over blockchain.
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