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سعر ValiDAO (VDO) المباشر لليوم هو USD 0.719766 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VDO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ValiDAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 391.89K - تغيير سعر ValiDAO خلال اليوم هو +4.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر ValiDAO (VDO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ValiDAO مقابل USD هو $ +0.0296994 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ValiDAO مقابل USD هو $ -0.1763248198 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ValiDAO مقابل USD هو $ -0.2141298091 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ValiDAO مقابل USD هو $ -0.0309846404060824 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0296994 +4.30% 30 يوم $ -0.1763248198 -24.49% 60 يوم $ -0.2141298091 -29.74% 90 يوم $ -0.0309846404060824 -4.12%

تحليل سعر ValiDAO (VDO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ValiDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.685784$ 0.685784 $ 0.685784 24 ساعة مرتفع $ 0.753109$ 0.753109 $ 0.753109 عالية طوال الوقت $ 2.7$ 2.7 $ 2.7 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) +4.30% تغير السعر (7 أيام) -10.36%

معلومات سوق ValiDAO (VDO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: