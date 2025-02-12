سعر ValiDAO (VDO)
سعر ValiDAO (VDO) المباشر لليوم هو USD 0.719766. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VDO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ValiDAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 391.89K
- تغيير سعر ValiDAO خلال اليوم هو +4.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ValiDAO مقابل USD هو $ +0.0296994 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ValiDAO مقابل USD هو $ -0.1763248198 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ValiDAO مقابل USD هو $ -0.2141298091 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ValiDAO مقابل USD هو $ -0.0309846404060824 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0296994
|+4.30%
|30 يوم
|$ -0.1763248198
|-24.49%
|60 يوم
|$ -0.2141298091
|-29.74%
|90 يوم
|$ -0.0309846404060824
|-4.12%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ValiDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.24%
+4.30%
-10.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ValiDAO is a web3 infrastructure provider, operating infrastructure services for an onchain world
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