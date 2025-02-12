سعر Valeria (VAL)
سعر Valeria (VAL) المباشر لليوم هو USD 0.0361306. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VAL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Valeria الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.85K
- تغيير سعر Valeria خلال اليوم هو +0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Valeria مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Valeria مقابل USD هو $ -0.0155094069 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Valeria مقابل USD هو $ -0.0232416226 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Valeria مقابل USD هو $ -0.06899667256811293 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.05%
|30 يوم
|$ -0.0155094069
|-42.92%
|60 يوم
|$ -0.0232416226
|-64.32%
|90 يوم
|$ -0.06899667256811293
|-65.63%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Valeria: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.60%
+0.05%
-5.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The $VAL token is the in-game utility token of the Valeria ecosystem. It replaces the traditional premium currency within games such as V- Bucks in Fortnite or Robux in Roblox. This token may be used to acquire cosmetics, booster packs, valerians, speed up progress and more!
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¥5.507387358
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₹3.135413468
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Rp592.304823264
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