معلومات سعر Valentine Michael Smith (VALENTINE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.27% تغير السعر (1يوم) -0.42% تغير السعر (7 أيام) -0.82% تغير السعر (7 أيام) -0.82%

سعر Valentine Michael Smith (VALENTINE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VALENTINE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVALENTINE على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VALENTINE +0.27% على مدار الساعة الماضية، -0.42% على مدار 24 ساعة، و -0.82% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Valentine Michael Smith (VALENTINE)

القيمة السوقية $ 19.06K$ 19.06K $ 19.06K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.06K$ 19.06K $ 19.06K إمداد دورة التداول 921.88M 921.88M 921.88M إجمالي العرض 921,875,725.7284052 921,875,725.7284052 921,875,725.7284052

القيمة السوقية الحالية لـ Valentine Michael Smith هي $ 19.06K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VALENTINE يبلغ 921.88M، مع إجمالي عرض 921875725.7284052. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.06K.