شعار Valencia CF Fan Token

سعر Valencia CF Fan Token (VCF)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 VCF إلى USD:

$0.11018
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Valencia CF Fan Token (VCF) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:33:17 (UTC+8)

معلومات سعر Valencia CF Fan Token (VCF) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.106272
24 ساعة منخفض
$ 0.112513
24 ساعة مرتفع

$ 0.106272
$ 0.112513
$ 4.95
$ 0.099395
+0.02%

+0.05%

+1.48%

+1.48%

سعر Valencia CF Fan Token (VCF) في الوقت الحقيقي هو $0.11018. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VCF بين أدنى سعر $ 0.106272 وأعلى سعر $ 0.112513، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVCF على الإطلاق هو $ 4.95، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.099395.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VCF +0.02% على مدار الساعة الماضية، +0.05% على مدار 24 ساعة، و +1.48% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Valencia CF Fan Token (VCF)

$ 727.11K
--
$ 1.10M
6.60M
10,000,000.0
القيمة السوقية الحالية لـ Valencia CF Fan Token هي $ 727.11K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VCF يبلغ 6.60M، مع إجمالي عرض 10000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.10M.

سجل سعر Valencia CF Fan Token (VCF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Valencia CF Fan Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Valencia CF Fan Token مقابل USD هو $ -0.0224042105 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Valencia CF Fan Token مقابل USD هو $ -0.0324634462 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Valencia CF Fan Token مقابل USD هو $ -0.0553580804218974 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.05%
30 يوم$ -0.0224042105-20.33%
60 يوم$ -0.0324634462-29.46%
90 يوم$ -0.0553580804218974-33.44%

ما هو Valencia CF Fan Token ( VCF )

The Valencia CF Fan Token allows VCF fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy VCF Fan Tokens.

Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone.

The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Valencia CF Fan Token (VCF)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Valencia CF Fan Token (USD)

كم ستكون قيمة Valencia CF Fan Token (VCF) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Valencia CF Fan Token (VCF) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Valencia CF Fan Token.

تحقق الآن من توقعات سعر Valencia CF Fan Token!

عملة VCF إلى العملات المحلية

توكنوميكس Valencia CF Fan Token (VCF)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Valencia CF Fan Token (VCF) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس VCF والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Valencia CF Fan Token (VCF)

كم يساوي Valencia CF Fan Token (VCF) اليوم؟
سعر VCF المباشر في USD هو USD 0.11018، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر VCF إلى USD الحالي؟
سعر VCF إلى USD الحالي هو $ 0.11018. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Valencia CF Fan Token ؟
القيمة السوقية لعملة VCF هي $ 727.11K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن VCF؟
العرض المتداول لتوكن VCF هو 6.60M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ VCF؟
حقق VCF سعرًا قياسيًا قدره 4.95 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ VCF؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.099395 VCF.
ما هو حجم تداول VCF؟
حجم تداول VCF المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع VCF هذا العام؟
قد يرتفع VCF هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر VCF لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:33:17 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

