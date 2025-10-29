معلومات سعر Valencia CF Fan Token (VCF) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.106272 $ 0.106272 $ 0.106272 24 ساعة منخفض $ 0.112513 $ 0.112513 $ 0.112513 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.106272$ 0.106272 $ 0.106272 24 ساعة مرتفع $ 0.112513$ 0.112513 $ 0.112513 عالية طوال الوقت $ 4.95$ 4.95 $ 4.95 أدنى سعر $ 0.099395$ 0.099395 $ 0.099395 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) +0.05% تغير السعر (7 أيام) +1.48% تغير السعر (7 أيام) +1.48%

سعر Valencia CF Fan Token (VCF) في الوقت الحقيقي هو $0.11018. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VCF بين أدنى سعر $ 0.106272 وأعلى سعر $ 0.112513، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVCF على الإطلاق هو $ 4.95، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.099395.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VCF +0.02% على مدار الساعة الماضية، +0.05% على مدار 24 ساعة، و +1.48% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Valencia CF Fan Token (VCF)

القيمة السوقية $ 727.11K$ 727.11K $ 727.11K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M إمداد دورة التداول 6.60M 6.60M 6.60M إجمالي العرض 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Valencia CF Fan Token هي $ 727.11K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VCF يبلغ 6.60M، مع إجمالي عرض 10000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.10M.