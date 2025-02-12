سعر Vagabond (VGB)
سعر Vagabond (VGB) المباشر لليوم هو USD 0.01477185. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VGB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vagabond الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.28K
- تغيير سعر Vagabond خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر VGB مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر VGB.
خلال اليوم، كان سعر Vagabond مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vagabond مقابل USD هو $ -0.0091767355 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vagabond مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vagabond مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0091767355
|-62.12%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vagabond: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+13.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Vagabond Solutions, or simply Vagabond, is a Blockchain-as-a-Service (BaaS) company that combines blockchain and AI technologies to drive innovation and efficiency. By accelerating processes, enhancing transparency, and strengthening security, Vagabond empowers businesses to adopt next-generation solutions. Our focus on sustainability ensures that our technologies benefit both enterprises, humanity, and the planet.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 VGB إلى AUD
A$0.023339523
|1 VGB إلى GBP
￡0.01181748
|1 VGB إلى EUR
€0.014180976
|1 VGB إلى USD
$0.01477185
|1 VGB إلى MYR
RM0.065882451
|1 VGB إلى TRY
₺0.532377474
|1 VGB إلى JPY
¥2.2516730955
|1 VGB إلى RUB
₽1.425483525
|1 VGB إلى INR
₹1.281901143
|1 VGB إلى IDR
Rp242.161436664
|1 VGB إلى PHP
₱0.8592785145
|1 VGB إلى EGP
￡E.0.745092114
|1 VGB إلى BRL
R$0.085085856
|1 VGB إلى CAD
C$0.020976027
|1 VGB إلى BDT
৳1.794188901
|1 VGB إلى NGN
₦22.2131694375
|1 VGB إلى UAH
₴0.6158384265
|1 VGB إلى VES
Bs0.886311
|1 VGB إلى PKR
Rs4.1214938685
|1 VGB إلى KZT
₸7.4755901295
|1 VGB إلى THB
฿0.503129211
|1 VGB إلى TWD
NT$0.484812117
|1 VGB إلى CHF
Fr0.0134423835
|1 VGB إلى HKD
HK$0.1150727115
|1 VGB إلى MAD
.د.م0.148309374