سعر VaderAI by Virtuals (VADER)
سعر VaderAI by Virtuals (VADER) المباشر لليوم هو USD 0.03783993. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 37.73M. يتم تحديث سعر VADER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VaderAI by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.23M
- تغيير سعر VaderAI by Virtuals خلال اليوم هو +13.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 996.74M
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خلال اليوم، كان سعر VaderAI by Virtuals مقابل USD هو $ +0.00446984 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VaderAI by Virtuals مقابل USD هو $ +0.1255450170 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VaderAI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VaderAI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00446984
|+13.39%
|30 يوم
|$ +0.1255450170
|+331.78%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر VaderAI by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.47%
+13.39%
-12.71%
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