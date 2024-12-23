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سعر VaderAI by Virtuals (VADER) المباشر لليوم هو USD 0.03783993 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 37.73M . يتم تحديث سعر VADER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق VaderAI by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.23M - تغيير سعر VaderAI by Virtuals خلال اليوم هو +13.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 996.74M

أداء سعر VaderAI by Virtuals (VADER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر VaderAI by Virtuals مقابل USD هو $ +0.00446984 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر VaderAI by Virtuals مقابل USD هو $ +0.1255450170 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر VaderAI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر VaderAI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00446984 +13.39% 30 يوم $ +0.1255450170 +331.78% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر VaderAI by Virtuals (VADER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر VaderAI by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03205288$ 0.03205288 $ 0.03205288 24 ساعة مرتفع $ 0.04344937$ 0.04344937 $ 0.04344937 عالية طوال الوقت $ 0.063542$ 0.063542 $ 0.063542 تغير السعر (1 ساعة) -2.47% تغير السعر (1يوم) +13.39% تغير السعر (7 أيام) -12.71%

معلومات سوق VaderAI by Virtuals (VADER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: