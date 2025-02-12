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سعر Vabble (VFX) المباشر لليوم هو USD 0.00933491 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VFX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Vabble الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 939.96 - تغيير سعر Vabble خلال اليوم هو -3.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Vabble (VFX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vabble مقابل USD هو $ -0.00031690160875246 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Vabble مقابل USD هو $ -0.0010267019 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Vabble مقابل USD هو $ -0.0069242255 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Vabble مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00031690160875246 -3.28% 30 يوم $ -0.0010267019 -10.99% 60 يوم $ -0.0069242255 -74.17% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Vabble (VFX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vabble: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00928494$ 0.00928494 $ 0.00928494 24 ساعة مرتفع $ 0.00982116$ 0.00982116 $ 0.00982116 عالية طوال الوقت $ 0.04200983$ 0.04200983 $ 0.04200983 تغير السعر (1 ساعة) +0.21% تغير السعر (1يوم) -3.28% تغير السعر (7 أيام) -34.25%

معلومات سوق Vabble (VFX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: