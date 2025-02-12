سعر V3S Share (VSHARE)
سعر V3S Share (VSHARE) المباشر لليوم هو USD 0.00176132. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VSHARE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق V3S Share الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.60
- تغيير سعر V3S Share خلال اليوم هو -4.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر V3S Share مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر V3S Share مقابل USD هو $ -0.0005759526 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر V3S Share مقابل USD هو $ -0.0008981317 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر V3S Share مقابل USD هو $ -0.002469316909666009 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.23%
|30 يوم
|$ -0.0005759526
|-32.70%
|60 يوم
|$ -0.0008981317
|-50.99%
|90 يوم
|$ -0.002469316909666009
|-58.36%
اكتشف أحدث تحليلات سعر V3S Share: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-4.23%
-12.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
V3S Finance, the first ecosystem running around an algorithmic token pegged to VVS on Cronos chain. Build by a team of VVS Diamond holders, V3S is inspired by the most successful algorithmic stablecoin on Fantom: Tomb, and the most prominent algorithmic token project on Cronos: DarkCrypto. V3S Shares (VSHARE) are one of the ways to measure the value of the V3S Protocol and shareholder trust in its ability to maintain V3S close to peg. During epoch expansions the protocol mints V3S and distributes it proportionally to all VSHARE holders who have staked their tokens in the boardroom. VSHARE holders have voting rights (governance) on proposals to improve the protocol and future use cases within the V3S finance ecosystem.
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