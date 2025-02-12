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سعر V3S Share (VSHARE) المباشر لليوم هو USD 0.00176132 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VSHARE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق V3S Share الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.60 - تغيير سعر V3S Share خلال اليوم هو -4.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر V3S Share (VSHARE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر V3S Share مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر V3S Share مقابل USD هو $ -0.0005759526 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر V3S Share مقابل USD هو $ -0.0008981317 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر V3S Share مقابل USD هو $ -0.002469316909666009 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.23% 30 يوم $ -0.0005759526 -32.70% 60 يوم $ -0.0008981317 -50.99% 90 يوم $ -0.002469316909666009 -58.36%

تحليل سعر V3S Share (VSHARE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر V3S Share: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00173615$ 0.00173615 $ 0.00173615 24 ساعة مرتفع $ 0.00183913$ 0.00183913 $ 0.00183913 عالية طوال الوقت $ 16.9$ 16.9 $ 16.9 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -4.23% تغير السعر (7 أيام) -12.86%

معلومات سوق V3S Share (VSHARE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: