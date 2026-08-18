سعر V1 Punk Strategic Reserve اليوم

السعر المباشر لمشروع V1 Punk Strategic Reserve (PUNKSR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PUNKSR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PUNKSR.

يحتل V1 Punk Strategic Reserve حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 170,868، مع عرض متداول قدره 610.85M PUNKSR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PUNKSR بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PUNKSR بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.36% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 34.19.

معلومات سوق V1 Punk Strategic Reserve (PUNKSR)

القيمة السوقية $ 170.87K$ 170.87K $ 170.87K الحجم (24 ساعة) $ 34.19$ 34.19 $ 34.19 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 266.74K$ 266.74K $ 266.74K إمداد دورة التداول 610.85M 610.85M 610.85M إجمالي العرض 953,589,731.5049181 953,589,731.5049181 953,589,731.5049181

القيمة السوقية الحالية لـ V1 Punk Strategic Reserve هي $ 170.87K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 34.19. العرض المتداول لـ PUNKSR يبلغ 610.85M، مع إجمالي عرض 953589731.5049181. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 266.74K.