سعر UXD Protocol (UXP)
سعر UXD Protocol (UXP) المباشر لليوم هو USD 0.01533021. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 107.28M. يتم تحديث سعر UXP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق UXD Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 718.00
- تغيير سعر UXD Protocol خلال اليوم هو +1.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.00B
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خلال اليوم، كان سعر UXD Protocol مقابل USD هو $ +0.00024344 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر UXD Protocol مقابل USD هو $ -0.0000326288 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر UXD Protocol مقابل USD هو $ -0.0001557855 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر UXD Protocol مقابل USD هو $ +0.000686769275275174 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00024344
|+1.61%
|30 يوم
|$ -0.0000326288
|-0.21%
|60 يوم
|$ -0.0001557855
|-1.01%
|90 يوم
|$ +0.000686769275275174
|+4.69%
اكتشف أحدث تحليلات سعر UXD Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.31%
+1.61%
-0.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
UXD is an algorithmic stablecoin, backed 100% by delta neutral position.
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