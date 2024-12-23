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سعر UXD Protocol (UXP) المباشر لليوم هو USD 0.01533021 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 107.28M . يتم تحديث سعر UXP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق UXD Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 718.00 - تغيير سعر UXD Protocol خلال اليوم هو +1.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.00B

أداء سعر UXD Protocol (UXP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر UXD Protocol مقابل USD هو $ +0.00024344 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر UXD Protocol مقابل USD هو $ -0.0000326288 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر UXD Protocol مقابل USD هو $ -0.0001557855 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر UXD Protocol مقابل USD هو $ +0.000686769275275174 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00024344 +1.61% 30 يوم $ -0.0000326288 -0.21% 60 يوم $ -0.0001557855 -1.01% 90 يوم $ +0.000686769275275174 +4.69%

تحليل سعر UXD Protocol (UXP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر UXD Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0150777$ 0.0150777 $ 0.0150777 24 ساعة مرتفع $ 0.0154062$ 0.0154062 $ 0.0154062 عالية طوال الوقت $ 0.170044$ 0.170044 $ 0.170044 تغير السعر (1 ساعة) -0.31% تغير السعر (1يوم) +1.61% تغير السعر (7 أيام) -0.19%

معلومات سوق UXD Protocol (UXP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: