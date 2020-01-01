توكنوميكس UX Chain (UX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول UX Chain (UX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات UX Chain (UX) What is UX? UX is a cross chain DeFi hub that interconnects between blockchains. As a base layer blockchain, applications and money lego primitives can be built on top of UX to access cross-chain leverage and liquidity. The UX Blockchain facilitates interoperability for a Tendermint Proof of Stake protocol with the Cosmos ecosystem, Ethereum network, side chain architectures, layer two scaling solutions, and alternative base layer protocols. As a Cosmos SDK blockchain, the UX Chain is interoperable with blockchains including Terra, Crypto.com, Binance Chain, Osmosis, Secret Network, and 30+ other chains, plus Ethereum, from Day 1. Why was UX created? UX was created to address three main issues that exist in DeFi: Detached Yields Concentrated Systematic Risks Isolated Capital UX plans to break the inherent silos between blockchains by utilizing bridging solutions towards interconnecting blockchains and encouraging better capital efficiency. The eventual goals will be to enable interchain lending and borrowing, multi-chain staking and delegations, plus cross chain defi rates. What is the native UX token? The native UX token is a Proof of Stake asset that can exist as a Cosmos SDK token and an ERC20 token on Ethereum. UX tokens are used to pay for network fees on the UX Chain, to provide Proof of Stake consensus to the UX network, and for protocol governance. الموقع الرسمي: https://umee.cc/ الوثيقة البيضاء: https://umee.cc/umee-whitepaper.pdf اشتر UX الآن!

توكنوميكس UX Chain (UX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار UX Chain (UX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 913.99K $ 913.99K $ 913.99K إجمالي العرض: $ 12.29B $ 12.29B $ 12.29B العرض المتداول: $ 4.43B $ 4.43B $ 4.43B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.53M $ 2.53M $ 2.53M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.359554 $ 0.359554 $ 0.359554 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00020618 $ 0.00020618 $ 0.00020618 معرفة المزيد عن سعر UX Chain (UX)

توكنوميكس UX Chain (UX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس UX Chain (UX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن UX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن UX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس UX، استكشف السعر المباشر لتوكن UX!

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