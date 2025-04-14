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سعر UwU Lend (UWU) المباشر لليوم هو USD 0.00413556 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 42.23K . يتم تحديث سعر UWU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق UwU Lend الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر UwU Lend خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.21M

أداء سعر UwU Lend (UWU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر UwU Lend مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر UwU Lend مقابل USD هو $ -0.0009671722 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر UwU Lend مقابل USD هو $ -0.0028964597 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر UwU Lend مقابل USD هو $ -0.056550657286264096 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0009671722 -23.38% 60 يوم $ -0.0028964597 -70.03% 90 يوم $ -0.056550657286264096 -93.18%

تحليل سعر UwU Lend (UWU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر UwU Lend: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 380.72$ 380.72 $ 380.72 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +0.96%

معلومات سوق UwU Lend (UWU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: