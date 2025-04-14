سعر UwU Lend (UWU)
سعر UwU Lend (UWU) المباشر لليوم هو USD 0.00413556. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 42.23K. يتم تحديث سعر UWU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق UwU Lend الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر UwU Lend خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.21M
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خلال اليوم، كان سعر UwU Lend مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر UwU Lend مقابل USD هو $ -0.0009671722 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر UwU Lend مقابل USD هو $ -0.0028964597 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر UwU Lend مقابل USD هو $ -0.056550657286264096 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0009671722
|-23.38%
|60 يوم
|$ -0.0028964597
|-70.03%
|90 يوم
|$ -0.056550657286264096
|-93.18%
اكتشف أحدث تحليلات سعر UwU Lend: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+0.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
UwU Lend is a liquidity market that offers depositing and borrowing. Users earn interest on deposits and pay interest to borrow. This provides the ability to free capital against assets users are planning to hold for utilization in other investments, leveraging, or expenses. Outstanding loans have more collateral backing them than debt, known as overcollateralization. This eliminates risk of non-payment for depositors. The UwU treasury earns a small amount of fees to cover bad debt in the event of extreme volatility. Borrowers do not have a repayment schedule with no limit on loan duration. UwU Lend is non-custodial; no user funds can be seized by the protocol.
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