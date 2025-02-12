سعر Utopia USD (UUSD)
سعر Utopia USD (UUSD) المباشر لليوم هو USD 0.981065. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر UUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Utopia USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 523.20
- تغيير سعر Utopia USD خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Utopia USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Utopia USD مقابل USD هو $ -0.0160808326 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Utopia USD مقابل USD هو $ -0.0184970976 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Utopia USD مقابل USD هو $ -0.0203223925519956 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0160808326
|-1.63%
|60 يوم
|$ -0.0184970976
|-1.88%
|90 يوم
|$ -0.0203223925519956
|-2.02%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Utopia USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
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-0.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Utopia USD (UUSD) is a stablecoin soft-pegged to the U.S. Dollar that feature instantaneous transactions at low cost. UUSD transactions are completely private and do not reveal any identifying information.
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