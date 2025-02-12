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سعر Utopia USD (UUSD) المباشر لليوم هو USD 0.981065 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر UUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Utopia USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 523.20 - تغيير سعر Utopia USD خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Utopia USD (UUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Utopia USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Utopia USD مقابل USD هو $ -0.0160808326 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Utopia USD مقابل USD هو $ -0.0184970976 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Utopia USD مقابل USD هو $ -0.0203223925519956 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0160808326 -1.63% 60 يوم $ -0.0184970976 -1.88% 90 يوم $ -0.0203223925519956 -2.02%

تحليل سعر Utopia USD (UUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Utopia USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.049$ 1.049 $ 1.049 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -0.20%

معلومات سوق Utopia USD (UUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: