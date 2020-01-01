توكنوميكس Utility Web3Shot (UW3S) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Utility Web3Shot (UW3S)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Utility Web3Shot (UW3S) "Web3Shot is building a learning platform for massive web3 adoption, providing interesting Learn-to-Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3. With our easy-to-use Learn-to-Earn product and other gamified learning experiences, Web3Shot is aiming at onboard billions of users to web3 world. It’s open to all, because in building a new iteration of the Web, we bring together the best projects in the space to create quizzes. At the same time, we are also building a powerful community, with our members at the center, for collective learning. UW3S is designed to be the only utility token in the ecosystem, with a total supply of 10 billion. The rationale for this utility token is tied to the monetization capabilities of the Web3Shot platform Token Utility UW3S is allocated based on users' in-app tasks. Specifically: Quizzes, allowing users to learn and understand the web3 concepts in different scenarios and earn in-app GEMs. Competitions, rewarding users with attractive prize pool, based on intense leveling mode and daily quizzes results. Referral, encouraging users to spread the word and invite acquaintances. Token Spending Mechanism For the sustainability of the gamification experience, a token spending mechanism has been designed into the system. In-App Spending Use UW3S to acquire activities rights, virtual assets and properties, enhanced experience payments, and premium features. The first use case of UW3S would be the payment for Web3Shot Passport." الموقع الرسمي: https://web3shot.io الوثيقة البيضاء: https://web3shot.gitbook.io/web3shot/ اشتر UW3S الآن!

توكنوميكس Utility Web3Shot (UW3S) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Utility Web3Shot (UW3S)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.93M $ 1.93M $ 1.93M إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 24.70M $ 24.70M $ 24.70M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 781.09M $ 781.09M $ 781.09M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.26 $ 1.26 $ 1.26 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.02451666 $ 0.02451666 $ 0.02451666 السعر الحالي: $ 0.078109 $ 0.078109 $ 0.078109 معرفة المزيد عن سعر Utility Web3Shot (UW3S)

توكنوميكس Utility Web3Shot (UW3S): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Utility Web3Shot (UW3S) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن UW3S التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن UW3S التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس UW3S، استكشف السعر المباشر لتوكن UW3S!

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