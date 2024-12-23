سعر Utility Web3Shot (UW3S)
سعر Utility Web3Shot (UW3S) المباشر لليوم هو USD 0.237793. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.87M. يتم تحديث سعر UW3S مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Utility Web3Shot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.03K
- تغيير سعر Utility Web3Shot خلال اليوم هو -3.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 24.70M
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خلال اليوم، كان سعر Utility Web3Shot مقابل USD هو $ -0.0073871380106724 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Utility Web3Shot مقابل USD هو $ -0.0081574650 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Utility Web3Shot مقابل USD هو $ +0.1182447569 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Utility Web3Shot مقابل USD هو $ +0.08972056297718478 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0073871380106724
|-3.01%
|30 يوم
|$ -0.0081574650
|-3.43%
|60 يوم
|$ +0.1182447569
|+49.73%
|90 يوم
|$ +0.08972056297718478
|+60.59%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Utility Web3Shot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
-3.01%
-8.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"Web3Shot is building a learning platform for massive web3 adoption, providing interesting Learn-to-Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3. With our easy-to-use Learn-to-Earn product and other gamified learning experiences, Web3Shot is aiming at onboard billions of users to web3 world. It’s open to all, because in building a new iteration of the Web, we bring together the best projects in the space to create quizzes. At the same time, we are also building a powerful community, with our members at the center, for collective learning. UW3S is designed to be the only utility token in the ecosystem, with a total supply of 10 billion. The rationale for this utility token is tied to the monetization capabilities of the Web3Shot platform Token Utility UW3S is allocated based on users' in-app tasks. Specifically: Quizzes, allowing users to learn and understand the web3 concepts in different scenarios and earn in-app GEMs. Competitions, rewarding users with attractive prize pool, based on intense leveling mode and daily quizzes results. Referral, encouraging users to spread the word and invite acquaintances. Token Spending Mechanism For the sustainability of the gamification experience, a token spending mechanism has been designed into the system. In-App Spending Use UW3S to acquire activities rights, virtual assets and properties, enhanced experience payments, and premium features. The first use case of UW3S would be the payment for Web3Shot Passport."
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