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سعر Utility Web3Shot (UW3S) المباشر لليوم هو USD 0.237793 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.87M . يتم تحديث سعر UW3S مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Utility Web3Shot الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.03K - تغيير سعر Utility Web3Shot خلال اليوم هو -3.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 24.70M

أداء سعر Utility Web3Shot (UW3S) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Utility Web3Shot مقابل USD هو $ -0.0073871380106724 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Utility Web3Shot مقابل USD هو $ -0.0081574650 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Utility Web3Shot مقابل USD هو $ +0.1182447569 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Utility Web3Shot مقابل USD هو $ +0.08972056297718478 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0073871380106724 -3.01% 30 يوم $ -0.0081574650 -3.43% 60 يوم $ +0.1182447569 +49.73% 90 يوم $ +0.08972056297718478 +60.59%

تحليل سعر Utility Web3Shot (UW3S)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Utility Web3Shot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.23637$ 0.23637 $ 0.23637 24 ساعة مرتفع $ 0.245183$ 0.245183 $ 0.245183 عالية طوال الوقت $ 1.26$ 1.26 $ 1.26 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) -3.01% تغير السعر (7 أيام) -8.93%

معلومات سوق Utility Web3Shot (UW3S)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: