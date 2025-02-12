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سعر Utility NexusMind (UNMD) المباشر لليوم هو USD 6.61 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر UNMD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Utility NexusMind الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.06K - تغيير سعر Utility NexusMind خلال اليوم هو -9.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Utility NexusMind (UNMD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Utility NexusMind مقابل USD هو $ -0.679912982626938 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Utility NexusMind مقابل USD هو $ -5.5622462560 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Utility NexusMind مقابل USD هو $ -3.9248349030 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Utility NexusMind مقابل USD هو $ -7.71504570949498 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.679912982626938 -9.33% 30 يوم $ -5.5622462560 -84.14% 60 يوم $ -3.9248349030 -59.37% 90 يوم $ -7.71504570949498 -53.85%

تحليل سعر Utility NexusMind (UNMD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Utility NexusMind: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 6.6$ 6.6 $ 6.6 24 ساعة مرتفع $ 8.21$ 8.21 $ 8.21 عالية طوال الوقت $ 115.46$ 115.46 $ 115.46 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) -9.33% تغير السعر (7 أيام) +9.93%

معلومات سوق Utility NexusMind (UNMD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: