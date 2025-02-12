سعر Utility NexusMind (UNMD)
سعر Utility NexusMind (UNMD) المباشر لليوم هو USD 6.61. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر UNMD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Utility NexusMind الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.06K
- تغيير سعر Utility NexusMind خلال اليوم هو -9.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Utility NexusMind مقابل USD هو $ -0.679912982626938 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Utility NexusMind مقابل USD هو $ -5.5622462560 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Utility NexusMind مقابل USD هو $ -3.9248349030 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Utility NexusMind مقابل USD هو $ -7.71504570949498 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.679912982626938
|-9.33%
|30 يوم
|$ -5.5622462560
|-84.14%
|60 يوم
|$ -3.9248349030
|-59.37%
|90 يوم
|$ -7.71504570949498
|-53.85%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Utility NexusMind: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.08%
-9.33%
+9.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"NexusMind is a revolutionary decentralized social software that has been dubbed the ""Twitter Killer"". UNMD is the utility token with fixed supply of 1 billion tokens and could been earned when users contribute on site.The app is built on the cutting-edge decentralized network Nostr, which provides users with greater control over their social media experience. With NexusMind, users can enjoy a more secure and private social networking experience that is not controlled by a central authority. Unlike traditional social media platforms, NexusMind allows users to connect with others in a completely decentralized and transparent manner, ensuring that users remain in control of their data at all times. Additionally, NexusMind offers a wide range of innovative features and tools that enable users to customize their experience to their liking, including customizable profiles, real-time messaging, and advanced privacy settings. With its user-centric design and state-of-the-art technology, NexusMind is poised to revolutionize the world of social media and usher in a new era of decentralized networking."
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