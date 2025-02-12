احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر UNC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر UNC.

سعر Utility Net (UNC) المباشر لليوم هو USD 0.00175354 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر UNC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Utility Net الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.95 - تغيير سعر Utility Net خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Utility Net (UNC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Utility Net مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Utility Net مقابل USD هو $ -0.0012354585 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Utility Net مقابل USD هو $ -0.0016052308 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Utility Net مقابل USD هو $ -0.004356891901310353 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0012354585 -70.45% 60 يوم $ -0.0016052308 -91.54% 90 يوم $ -0.004356891901310353 -71.30%

تحليل سعر Utility Net (UNC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Utility Net: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.211348$ 0.211348 $ 0.211348 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -0.01%

معلومات سوق Utility Net (UNC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: