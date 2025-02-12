سعر Utility Net (UNC)
سعر Utility Net (UNC) المباشر لليوم هو USD 0.00175354. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر UNC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Utility Net الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.95
- تغيير سعر Utility Net خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Utility Net مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Utility Net مقابل USD هو $ -0.0012354585 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Utility Net مقابل USD هو $ -0.0016052308 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Utility Net مقابل USD هو $ -0.004356891901310353 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0012354585
|-70.45%
|60 يوم
|$ -0.0016052308
|-91.54%
|90 يوم
|$ -0.004356891901310353
|-71.30%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Utility Net: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-0.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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€0.0016833984
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RM0.0078207884
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₺0.0631975816
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¥0.2672921022
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₽0.16921661
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₹0.1521722012
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₱0.1020034218
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￡E.0.0884485576
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R$0.0101003904
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C$0.0024900268
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