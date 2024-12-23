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سعر Utility Cjournal (UCJL) المباشر لليوم هو USD 6.66 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.81M . يتم تحديث سعر UCJL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Utility Cjournal الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.30K - تغيير سعر Utility Cjournal خلال اليوم هو -2.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 272.25K

أداء سعر Utility Cjournal (UCJL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Utility Cjournal مقابل USD هو $ -0.150376568042915 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Utility Cjournal مقابل USD هو $ -2.1278040660 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Utility Cjournal مقابل USD هو $ +0.4285863180 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Utility Cjournal مقابل USD هو $ +0.597588424653746 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.150376568042915 -2.20% 30 يوم $ -2.1278040660 -31.94% 60 يوم $ +0.4285863180 +6.44% 90 يوم $ +0.597588424653746 +9.86%

تحليل سعر Utility Cjournal (UCJL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Utility Cjournal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 6.61$ 6.61 $ 6.61 24 ساعة مرتفع $ 6.89$ 6.89 $ 6.89 عالية طوال الوقت $ 44.74$ 44.74 $ 44.74 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) -2.20% تغير السعر (7 أيام) -24.82%

معلومات سوق Utility Cjournal (UCJL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: