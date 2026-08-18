سعر Usual EUR اليوم

السعر المباشر لمشروع Usual EUR (EUR0) اليوم هو $ 1.16، مع تغير بنسبة 0.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EUR0 الحالي إلى USD هو $ 1.16 لكل EUR0.

يحتل Usual EUR حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 221,543، مع عرض متداول قدره 191.27K EUR0. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EUR0 بين $ 1.16 (أدنى) و$ 1.16 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.19، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.13.

على المدى القصير، تحرك EUR0 بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.34% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 47.90K.

معلومات سوق Usual EUR (EUR0)

القيمة السوقية $ 221.54K$ 221.54K $ 221.54K الحجم (24 ساعة) $ 47.90K$ 47.90K $ 47.90K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 221.54K$ 221.54K $ 221.54K إمداد دورة التداول 191.27K 191.27K 191.27K إجمالي العرض 191,268.6340172709 191,268.6340172709 191,268.6340172709

القيمة السوقية الحالية لـ Usual EUR هي $ 221.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 47.90K. العرض المتداول لـ EUR0 يبلغ 191.27K، مع إجمالي عرض 191268.6340172709. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 221.54K.